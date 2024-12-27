Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Европу нужно наказать всеми доступными средствами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Наказать Европу. В России выступили с жестким заявлением.
Комментарии
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Eduard
Я давно предлогаю! Этр хамство не прекратится пока им кровь не пустить.Не всё еашей славянской истикать!
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16 час.
Eduard
Заодно вернуть бывшие республики СССР!
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16 час.
Eduard
Сколько в Норвегии получают,нам не интересно,а вот облик людской они потеряли! Там кстати и цены другие!
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16 час.
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