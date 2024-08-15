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Не только о футболе

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«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, у Мбаппе гол и титул в дебютном матче, победы «Зенита» и «Спартака», отбор ЧМ и Лига наций на Okko, Соболев, «бомжи» и 12 млн и другие новости

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, у Мбаппе гол и титул в дебютном матче, победы «Зенита» и «Спартака», отбор ЧМ и Лига наций на Okko, Соболев, «бомжи» и 12 млн и другие новости

1. Новый день, новый титул «Реала» – на этот раз Суперкубок Европы. Мадридцы уверенно обыграли «Аталанту», а Килиан Мбаппе дебютировал, забил во втором тайме и впервые в карьере взял еврокубковый трофей.

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КУАТ
Войчех Шченсны покинул «Ювентус». Может стоит сделать предложение?
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12 час.
Лена Мисько
❗️Итальянский судья Орсато ушёл из ЭСК РФС спустя два дня после назначения: арбитр, работавший на матчах Евро, ЧМ и еврокубков, не успел разобрать ни одной судейской ошибки в играх РПЛ и Кубка. По словам Орсато в интервью «СЭ», ему предложили другую работу сразу после назначения в РФС, но он всё равно «успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе России»
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3 час.
Максим Комаров
Недолго фраер танцевал
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2 час.

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