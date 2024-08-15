«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, у Мбаппе гол и титул в дебютном матче, победы «Зенита» и «Спартака», отбор ЧМ и Лига наций на Okko, Соболев, «бомжи» и 12 млн и другие новости

Лена Мисько

❗️Итальянский судья Орсато ушёл из ЭСК РФС спустя два дня после назначения: арбитр, работавший на матчах Евро, ЧМ и еврокубков, не успел разобрать ни одной судейской ошибки в играх РПЛ и Кубка. По словам Орсато в интервью «СЭ», ему предложили другую работу сразу после назначения в РФС, но он всё равно «успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе России»