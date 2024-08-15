«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, у Мбаппе гол и титул в дебютном матче, победы «Зенита» и «Спартака», отбор ЧМ и Лига наций на Okko, Соболев, «бомжи» и 12 млн и другие новости

1. Новый день, новый титул «Реала» – на этот раз Суперкубок Европы. Мадридцы уверенно обыграли «Аталанту», а Килиан Мбаппе дебютировал, забил во втором тайме и впервые в карьере взял еврокубковый трофей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Без победы «Динамо» над «Зенитом» не будет интриги в РПЛ. Впереди самый важный тур лета
- Испания выиграла футбол на ОИ, золото боксерши с повышенным тестостероном, Ольмо в «Барсе», инсайды про Соболева, глава гребли не извинился за «никчемную спортсменку» и другие новости
- США и Франция сыграют за золото в баскетболе на ОИ, Пепе закончил карьеру, драма российских гребцов, орден Газзаеву от Путина, Лайлс пробежал с ковидом, ЭСК признала ошибку Бобровского и другие новости
Свежие комментарии