Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Я вернусь чтобы учиться", - блогер Милохин озвучил условия своего возвращения

"Я вернусь чтобы учиться", - блогер Милохин озвучил условия своего возвращения

Politiki.net Жизнь для российского эмигранта Милохина давно уже не сказка. - Это в России он был успешным тиктокером-миллионером - там, на чужбине, он влачит жалкое существование.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Учиться?... &quot;Чему-нибудь и как-нибудь?&quot;... Так уже научился... Как попало...
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6 час.
Надежда
Научит этого балбеса ТОЛЬКО служба в армии!
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4 час.
Олег Гузок
Господа! Это всё эмоции. Я с Вашего позволения, выскажу своё мнение: Это ставит условия? Если оно ничего не поняло (хотя это естественно) там, зачем давать шанс прозябать в России в Армии, или  Университете, за наши с Вами счет (налоги). Существо можно, если уж слишком захочется, поместить в дурняк и превратить в овощ, что и сделал бы его &quot;один обеспеченный российский чиновник&quot;, с которого тоже не плохо было бы спросить за &quot;молодежное лицо Сбербанка&quot;, или пусть это лицо на нем женится....А если серьёзно: найти десяток причин по которым он не сможет приехать в Россию, иначе получим Проблемку: сумасшедшего девочку, со странными свойствами- прастили и устроили - ЗНАЧИТ ТАК МОЖНО !!!!  🤮
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2 час.

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