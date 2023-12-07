"Я вернусь чтобы учиться", - блогер Милохин озвучил условия своего возвращения

Олег Гузок

Господа! Это всё эмоции. Я с Вашего позволения, выскажу своё мнение: Это ставит условия? Если оно ничего не поняло (хотя это естественно) там, зачем давать шанс прозябать в России в Армии, или Университете, за наши с Вами счет (налоги). Существо можно, если уж слишком захочется, поместить в дурняк и превратить в овощ, что и сделал бы его "один обеспеченный российский чиновник", с которого тоже не плохо было бы спросить за "молодежное лицо Сбербанка", или пусть это лицо на нем женится....А если серьёзно: найти десяток причин по которым он не сможет приехать в Россию, иначе получим Проблемку: сумасшедшего девочку, со странными свойствами- прастили и устроили - ЗНАЧИТ ТАК МОЖНО !!!! 🤮