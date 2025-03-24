Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР.

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка Михайловка Луганской Народной Республики, по предварительным данным, погибли журналист МИЦ «Известия», сотрудники съемочной группы телеканала «Звезда», а также иные гражданские лица.
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