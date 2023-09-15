В Минеральных Водах завершились сборы авиаторов МЧС России

Личный состав авиации МЧС России чрезвычайного ведомства совершенствовал навыки пилотирования воздушных судов Бе-200ЧС, Ил-76, вертолетов Ми-8, Ми-26.
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