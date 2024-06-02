Запуск космической капсулы Starliner был отменен из-за технических неполадок

Новая попытка запуска космической капсулы Boeing Starliner в рамках ее первого испытательного полета с астронавтами НАСА была автоматически остановлена за несколько минут до запуска компьютерной системой отмены.
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