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Мерц скептически отнёсся к словам Зеленского об ускоренном вступлении Киева в ЕС

Мерц скептически отнёсся к словам Зеленского об ускоренном вступлении Киева в ЕС

Зеленский и Мерц не сошлись взглядами на перспективу вступления Украины в Евросоюз, Германия отказывается поддержать ускоренную процедуру, пишет Politico.

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