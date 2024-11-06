Fox News сообщил об отставании Харрис почти в два раза по голосам выборщиков

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис на данный момент отстает от своего оппонента, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа практически в два раза по количеству голосов выборщиков.
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