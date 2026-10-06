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Trump says 'threats' prompted pullout of U.S. aircraft from British base

President Trump said "threats" against RAF Fairford were the reason U.S. bomber aircraft stationed at the base were flown back the United States.

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