Жителей дома в Петербурге будит чужая сирена-будильник: она орет на весь двор

Игра "Как достать соседа" нашла свою реализацию в Петербурге. Громкую и даже со звуковыми эффектами.Жительница дома на Туристской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга просыпаются каждое утро от будильника, но…чужого! Об этом пишет "Фонтанка", рассказывая странную историю: будильник одной из соседок просто не дает людям нормально спать.
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