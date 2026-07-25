Россияне отличаются от американцев тем, что сохраняют историческую память и опираются на традиции. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
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