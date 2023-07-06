Разработчики самостийного «Искандера» ухитрились украсть деньги даже у саудитов «Укроборонпром» провалил широко разрекламированную «ракетную программу».
Ракетный позор ВСУ: днепропетровский «Гром» ударил по «Укроборонпрому»
Комментарии
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Samarium
Уничтожать остатки хохляцкой оборонки.... превратить ее окончательно и в труху...
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8 час.
Yvan
То, что хохлы кого-то кинули - абсолютно не новость. Они этим занимались ещё с начала 90-х. Кидали всех подряд, не только российские фирмы, но и компании стран восточной Европы. Нагло и беззастенчиво. Те, кто до сих пор вкладывает гроши в какие-то украинские разработки - жертвы собственной глупости.
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3 час.
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