Ракетный позор ВСУ: днепропетровский «Гром» ударил по «Укроборонпрому»

Yvan

То, что хохлы кого-то кинули - абсолютно не новость. Они этим занимались ещё с начала 90-х. Кидали всех подряд, не только российские фирмы, но и компании стран восточной Европы. Нагло и беззастенчиво. Те, кто до сих пор вкладывает гроши в какие-то украинские разработки - жертвы собственной глупости.