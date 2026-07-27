Веник оберег

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в народных сказках и мультфильмах домовой всегда изображается с метлой или маленьким веничком? Или почему у бабушки в углу за печкой обязательно стоял нарядный, украшенный лентами веник, который строго-настрого запрещалось трогать детям? Для современного человека веник — это просто хозяйственный инвентарь.