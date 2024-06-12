По словам разработчика, продажи INDIKA в Steam ниже ожиданий и далеки от 100 000 на вс...

По словам разработчика, продажи INDIKA в Steam ниже ожиданий и далеки от 100 000 на всех платформахДмитрий Светлов раскрыл данные о продажах повествовательного приключения INDIKA, которые оказались ниже ожиданий и далеки от 100 000 на всех платформах.