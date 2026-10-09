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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО сбили днем 62 украинских БПЛА, из них 18 – над Калужской областью

В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО уничтожили 62 украинских беспилотника над 13 регионами России и акваторией Черного моря.

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