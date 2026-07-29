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Отказ Нетаньяху встречаться с Зеленским объяснили

Отказ Нетаньяху встречаться с Зеленским объяснили

Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским обусловлен нежеланием Нетаньяху контактировать с «токсичными персонажами», а также отсутствием взаимовыгодной повестки, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

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