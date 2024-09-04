Захарова высказалась об отставке Кулебы: «Осень, листопад, сучья обнажаются»

«Осень, листопад, сучья обнажаются». Так официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась об отставке руководителя внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, информирует ТАСС.
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