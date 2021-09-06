Беспрецедентный слет рекламщиков в Екатеринбурге: навигация по секциям НРФ Регионы

Национальный рекламный форум Регионы (16+) пройдет 7 и 8 сентября в Екатеринбурге. Более 60 спикеров одновременно на трех площадках в режиме нон-стоп охватят максимум тем, волнующих индустрию: от диджитала до регионального телевидения, от креатива до маркетинга, от итогов пандемийного года до вызовов будущего.
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