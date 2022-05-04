Вопрос Дня

39 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    В любых делах , Владимир, есть "минусы" и плюсы" же... Увы. И тут играет уже приоритеты, которые выгодны для все стр...Хотели бы возвращ...
  • Влад Владимиров
    На данный счет в России говорят: "Нет уж, нет уж... Нафиг, нафиг...Умерла, так умерла!"... Амбиции утихли у  тупых р...Хотели бы возвращ...
  • Кошмар
    А что, Европа через два года ещё будет?Что будет с Европ...

Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?

Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?

Источник фото: avatars.mds.yandex.net Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что согласно поступающим в СВР сведениям, США и Польша уже в общих чертах согласовали планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» Речи Посполитой на Украине, так называемыми восточными кресами Для понимания, если говорить именно об «исторических» польских землях, то их границы будут примерно соответствовать нынешним Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областям Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх