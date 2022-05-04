Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?

Источник фото: avatars.mds.yandex.net Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что согласно поступающим в СВР сведениям, США и Польша уже в общих чертах согласовали планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» Речи Посполитой на Украине, так называемыми восточными кресами Для понимания, если говорить именно об «исторических» польских землях, то их границы будут примерно соответствовать нынешним Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областям Украины.