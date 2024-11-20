Путин подарил зоопарку в КНДР более 70 животных, включая льва и двух медведей

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал Центральному зоопарку Пхеньяна подарок от президента Российской Федерации Владимир Путина – более 70 животных, сообщили в Telegram-канале Минприроды России.
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