История, случившаяся не так давно с каталонской танцевальной группой InGravity Studio, выглядит почти как готовая иллюстрация европейского отношения к собственному прошлому Изображение: ФСК Танцовщиц дисквалифицировали с международного турнира по танцам на пилоне за номер о холокосте и преступлениях нацизма.
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