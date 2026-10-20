История, случившаяся не так давно с каталонской танцевальной группой InGravity Studio, выглядит почти как готовая иллюстрация европейского отношения к собственному прошлому Изображение: ФСК Танцовщиц дисквалифицировали с международного турнира по танцам на пилоне за номер о холокосте и преступлениях нацизма.