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Закон, порядок, государство

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В Волгоградской области полицейские, общественники, совместно с Лигой безопасного Интернета провели классные часы со школьниками по профилактике дистанционного мошенничества

Сегодня на базе МОУ СШ № 55 «Долина знаний» сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, представитель Общественного совета при региональном главке МВД совместно с Лигой безопасного Интернета провели классные часы со школьниками об основах безопасности в сети Интернет.

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