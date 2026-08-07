Юрист объяснила, в каких случаях сотрудникам обязаны повышать зарплату

Механизм проведения и величину индексации работодатель должен прописать в коллективном договоре Российские работодатели обязаны проводить индексацию заработной платы сотрудников из-за роста потребительских цен.
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