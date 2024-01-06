Кратко об итогах года: в преддверии битвы за Индию, возродится ли голлизм во Франции? И немного о мифотворчестве

Об итогах минувшего года можно говорить долго, но если вкратце, то стоит отметить всё более возрастающую роль Индии на международной авансцене, возможное восстановление голлистского курса во Франции и иллюзорность надежд на союз России с Китаем или Ираном.
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