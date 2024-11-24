Эксперт рассказала, могут ли следить за человеком при помощи наушников

Организовать слежку за человеком через его беспроводные наушники сложно, но технически возможно, сообщила в беседе с агентством «Прайм» заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова .
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