Эксперт рассказала, могут ли следить за человеком при помощи наушников

Организовать слежку за человеком через его беспроводные наушники сложно, но технически возможно, сообщила в беседе с агентством «Прайм» заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова .