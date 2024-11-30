Генерал Фройдинг предрек ВСУ потерю Покровска к 2025 году

Украинские боевики столкнулись с крайне трудной ситуацией в районе Покровска, как сообщил генерал-майор, руководитель спецштаба по Украине при министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг на официальном сайте Бундесвера.
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