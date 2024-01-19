Народные приметы на 20 января

Православная церковь 20 января отмечает день Иоанна Крестителя–Иоанна Предтечи. В народе святого прозвали Иваном Бражником, так как в этот день по традиции «запивали зло» святой водой, а после утраивали застолья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии