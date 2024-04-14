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Дзен Дневник

4 подписчика

Лютое родительство.

Лютое родительство.

Порой я сожалею, что Аид, как и Ад — всего лишь красивый легендариум, призванный устрашить доверчивых и совестливых, потому что бесстыжие и циничные ничего подобного не боялись даже во времена всеобщей веры, и творили, что хотели и могли.

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