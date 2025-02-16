Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (США) называет 50 наиболее значимых для нацбезопасности и экономики ресурсов металлов, при этом месторождения части из них имеются как Украине, так на присоединившихся в России в 2022 годи украинских территориях, обратило внимание агентство РБК.
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