Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (США) называет 50 наиболее значимых для нацбезопасности и экономики ресурсов металлов, при этом месторождения части из них имеются как Украине, так на присоединившихся в России в 2022 годи украинских территориях, обратило внимание агентство РБК.