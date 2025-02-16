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Составлена карта месторождений, которые Трамп хочет получить от Украины

Составлена карта месторождений, которые Трамп хочет получить от Украины

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (США) называет 50 наиболее значимых для нацбезопасности и экономики ресурсов металлов, при этом месторождения части из них имеются как Украине, так на присоединившихся в России в 2022 годи украинских территориях, обратило внимание агентство РБК.

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Комментарии
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Eduard
Трамп:&quot;Это же карта &quot;Банковой&quot;!
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22 час.
Eduard
Ха,ха,ха!
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22 час.
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