Cиндром компьютерной шеи: в будущем доведет до трагедии

Какую несет опасность? Эта поза не естественна для человеческого организма. Со временем из-за неправильного положения шеи смещаются позвонки, происходят изменения межпозвонковых дисков, формируются протрузии и грыжи, сдавливаются сосуды и нервы шеи, развивается артроз суставов позвоночника, нарушается кровообращение, возникает внутричерепное давление.