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«Выходим в тыловые районы»: Пригожин сообщил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

«Выходим в тыловые районы»: Пригожин сообщил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

ЧВК «Вагнер» приступила к выводу своих подразделений с территории Артемовска. Такой информацией поделился основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

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