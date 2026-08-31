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Агент Овсянникова из «Оренбурга»: «Мы получили несколько интересных предложений из РПЛ»

Агент Овсянникова из «Оренбурга»: «Мы получили несколько интересных предложений из РПЛ»

Рамиль Измайлов, агент вратаря «Оренбурга» Богдана Овсянникова, рассказал, что футболист получил несколько предложений от клубов РПЛ.

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