Стали известны подробности ДТП в Турции, в котором погибла блогер “МотоТаня”

Вчера стало известно о гибели Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, звезды социальных сетей. Блогер попала в смертельное ДТП в Турции, где она находилась во время своих путешествий и съемок эффектных видеороликов.
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