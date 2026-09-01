"Ростов" всухую обыграл ЦСКА в матче Кубка России по футболу

"Ростов" на домашнем поле победил со счетом 2:0 и возглавил группу D, для команды эта победа стала третьей подряд в турнире.
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