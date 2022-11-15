Си Цзиньпин: блоковая конфронтация разделит мир и замедлит человеческое развитие

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 заявил о том, что поощрение проведения политики блоковой конфронтации разделит мир и замедлит развитие человечества.
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