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Си Цзиньпин: блоковая конфронтация разделит мир и замедлит человеческое развитие

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 заявил о том, что поощрение проведения политики блоковой конфронтации разделит мир и замедлит развитие человечества.

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