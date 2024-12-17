В АТОР назвали отказ Турции от all inclusive катастрофическим шагом

Константин Самарин

Надо не all inclusive отменять, а просто вводить систему штрафов для тех, кто не способен включив мозги, рассчитать свои силы в пожирании. Не доел, что нахватал- будь добр оплатить штраф "за жадность". В Таиланде, в Паттайе, есть такой хитрый рестаранчик: на входе платишь 300 бат за 2 часа посещения, и можешь набирать, сколько хочешь. Но... если ты не доел всего, что набрал, и на столе остались недоеденные блюда, будь добр, оплати 1000 бат "за жадность". А вот рассовывать недоеденное по карманам и сумкам нельзя. По моему, очень умный подход.