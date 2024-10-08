Вытащил раненых под огнем ВСУ боец Вадим Цуленков из Новосибирского района

Еще один сибиряк отличился на передовой. Боец из станицы Иня-Восточная Вадим Цуленков не только оказал первую помощь раненым военнослужащим, но и вывел их до организованной точки эвакуации 2-го мотострелкового батальона.
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