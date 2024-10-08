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Вечерний Новосибирск

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Вытащил раненых под огнем ВСУ боец Вадим Цуленков из Новосибирского района

Вытащил раненых под огнем ВСУ боец Вадим Цуленков из Новосибирского района

Еще один сибиряк отличился на передовой. Боец из станицы Иня-Восточная Вадим Цуленков не только оказал первую помощь раненым военнослужащим, но и вывел их до организованной точки эвакуации 2-го мотострелкового батальона.

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