Эрдоган раскрыл, что сказал Зеленскому и Путину

Президент Турции теперь связующее звеноПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость использовать существующую возможность для мирных переговоров по украинскому вопросу в своем недавнем разговоре с Владимиром Зеленским.
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