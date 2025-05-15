Военкор Стешин: битва за Славянск началась – это цель следующего наступления

80% ДНР под контролем России и Славянск — последний бастион ВСУ на севереНа территории Донецкой Народной Республики развернулась очередная фаза боевых действий: начались ожесточённые сражения за Славянск – один из ключевых городов, остающихся под контролем украинской армии.