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Аргументы и Факты

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Концерт Ольги Бузовой на фестивале в Хабаровске отменили из-за ливня

Концерт Ольги Бузовой на фестивале в Хабаровске отменили из-за ливня

Выступление певицы Ольги Бузовой в Хабаровске было отменено из-за сильной грозы с градом и молниями. Об этом сообщила министр туризма региона Марина Ярцева.

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