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Женские корсеты в Lingerie Line

Женские корсеты в Lingerie Line

Одним из самых стильных и женственных видов корректирующего белья является корсет. Он представляет собой пояс разной ширины с жесткими вставками для поддержки груди, утяжки талии, создания плавных и изящных контуров тела.

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