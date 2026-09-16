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Киргизия вышла на волну экономического бума благодаря санкциям против России

Киргизия вышла на волну экономического бума благодаря санкциям против России

Экономика Киргизии выросла на 11%, чему, по данным NYT, во многом способствовал реэкспорт товаров в Россию после введения западных санкций.

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