Неспешный разговор

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"Атака на аэропорт - лишь начало": На Западе проговорились, что еще приготовят России

"Атака на аэропорт - лишь начало": На Западе проговорились, что еще приготовят России

Автор - Сергей Васильев Давайте отставим эмоции и попробуем разложить пасьянс из фактов и мотивов. 1.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
И не только...
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19 час.
Alexxx P
А почему нельзя так: откуда и сколько прилетело - туда столько же в ответ и отправить. М.б. тогда сразу перестанут пакостить?
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8 час.
Людмила Фирстова
Для этого необходимо, чтобы были доказательства, что именно оттуда прилетает, ещё одна трудность заключается,что может быть страна НАТО, что может привести к 3 Мировой войне.
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3 час.

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