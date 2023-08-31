"Атака на аэропорт - лишь начало": На Западе проговорились, что еще приготовят России
Автор - Сергей Васильев
Давайте отставим эмоции и попробуем разложить пасьянс из фактов и мотивов.
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Комментарии
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А почему нельзя так: откуда и сколько прилетело - туда столько же в ответ и отправить. М.б. тогда сразу перестанут пакостить?
Для этого необходимо, чтобы были доказательства, что именно оттуда прилетает, ещё одна трудность заключается,что может быть страна НАТО, что может привести к 3 Мировой войне.
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