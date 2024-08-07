В Мариуполе ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретными документами МО Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в Мариуполе (ДНР) схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны (МО) Украины, сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ Арина Клепанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии