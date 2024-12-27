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В Афганистане подтвердили гибель более 50 человек в Бармале

В Афганистане подтвердили гибель более 50 человек в Бармале

Глава правительственной комиссии, расследующей последствия бомбардировки военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана уезда Бармаль восточной афганской провинции Пактика, министр по делам границ и племен Афганистана Нурулла Нури в четверг, 26 декабря, подтвердил, что не менее 50 человек погибли и около 40 мирных жителей пострадали в результате ударов.

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