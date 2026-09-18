Двойное дно "адских санкций" США. Чем они помогут России?

Заполучив "адские санкции" против России, Трамп обзавёлся орудием, от которого взвоет сам. Они не просто не сработают – сегодня не те времена, но ещё больше высветят слабость США и несут также угрозу совсем разругаться с Россией.
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