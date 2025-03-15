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Тухель о вызове Рэшфорда в сборную Англии: «Было ощущение, что мы должны пригласить его – чтобы он оставался на том же уровне и не возвращался к старым привычкам»

Нападающий «Астон Виллы» вошел в состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Албанией и Латвией.

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