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Царьград

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Воробьев пообещал помощь пострадавшей от беспилотника председателю УИК

Воробьев пообещал помощь пострадавшей от беспилотника председателю УИК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь председателю участковой избирательной комиссии Наталье Санайкиной в восстановлении дома, пострадавшего от атаки беспилотника ВСУ.

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