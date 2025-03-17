Учёные определили гены, ответственные за быстрое старение мозга, и нашли препараты для их замедления

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, учёные проанализировали данные МРТ, хранящиеся в UK Biobank, и выявили семь генов, ответственных за быстрое старение мозга, а также 13 существующих препаратов, которые могут воздействовать на эти гены.