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Учёные определили гены, ответственные за быстрое старение мозга, и нашли препараты для их замедления

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, учёные проанализировали данные МРТ, хранящиеся в UK Biobank, и выявили семь генов, ответственных за быстрое старение мозга, а также 13 существующих препаратов, которые могут воздействовать на эти гены.

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