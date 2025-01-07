Попытка наступления ВСУ в Курской области была заранее предсказана российской разведкой, и встретила хорошо подготовленную оборону.
«Нас ждали!» – Стариков о наступлении ВСУ в Курской области
Комментарии
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Диана Мальгинова
Вся это удивительно. Ведь Герасимов уверял ВВП, что там на границе, не больше тысячи всушников. А оказалось, что совсем не так, уже месяц не можем освободить Курск. Кто то за это ответил?
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7 час.
Балу -
Лучше было бы встретить бандерлогов на хорошо подготовленной обороне летом 2024, а то кто-то денег намыл на строительных контрактах, а потом пацаны-желторотики в чистом поле встали на пути головорезов...
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7 час.
Людмила Белозерцева
Пять месяцев.
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5 час.
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